Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non è bastato lottare per tre quarti di partita alla Blue Factor: al pala Barsacchi alla fine l’esperienza e i gol dei campioni hanno fatto la differenza, con il Cgc Viareggio che ha vinto per 6-3. Nella dodicesima e penultima d’andata in serie A1 il Castiglione, con qualche assenza di troppo, ha dato del filo da torcere ai bianconeri. Dopo nemmeno 4 minuti rigore per il Centro: Saitta ferma il tiro di Torner su cui era stato commesso fallo, ma sul proseguo dell’azione l’assist di Torner è perfetto per Ambrosio che segna l’1-0. Cabiddu si prende il blu, aggancio ad Ambrosio e in power play da una punizione a due, l’ex Muglia infila l’angolo alto per il 2-0.

I maremmani non si sono abbattuti, anzi e grazie alle parate di Saitta sono rimasti a galla. L’argentino Esquibel su assist di Ecobar prova due volte dal limite e sul secondo tentativo batte Poletti, Il Castiglione insiste e in contropiede Lasorsa, diagonale da sinistra, hanno rimesso le cose apposto e chiuso il primo tempo sul 2-2. Ad inizio secondo tempo, Esquibel non passa sulla punizione del decimo fallo viareggino. In mischia Lombardi mette dentro il 3-2 e da questo momento il Cgc mette la marcia superiore, Ambrosio mette dentro sotto misura il 4-2. Poi Maldini si prende il blu per proteste e di nuovo in power play Muglia fa 5-2. Anche Torner prende un blu sull’aggancio a Bracali. Sul decimo fallo castiglionese, Muglia segna la punizione del 6-2. Anche Lasorsa, doppio giallo va in panca puniti per due minuti. Esquibel da dentro l’area con l’uomo in meno segna il definitivo 6-3.

“Purtroppo siamo una squadra giovane e pecchiamo d’esperienza – ha detto Bracali alla fine del match – torniamo a casa consapevoli di aver fatto una buona prestazione, aver rimontato due gol e abbiamo avuto anche la possibilità di portarci in vantaggio. Il Viareggio sta facendo un gran campionato. Siamo contenti di aver fatto una bella figura ma non ci basta”.

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 6-3

CGC VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Tommaso Casentini); Romeo D’Anna, Luca Lombardi, Federico Gabriel Ambrosio, Liam Rosi, Samuele Muglia, Elia Cinquini, Lorenzo Larini, Enric Galindo Torner. All. Mirco de Gerone.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Diego Bracali, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Joseph Silecchia e Francesco Stallone di Giovinazzo.

RETI: pt (2-2) 3’58 Ambrosio (V), 12’32 Muglia (V), 13’20 Esquibel (C), 16’12 Lasora (C); st 12’42 Lombardi (V), 13’07 Ambrosio (V), 19’12 e 20’07 pp Muglia (V), 22’43 Esquibel (C).

In serie A2 non va meglio alla Blue Factor di Federico Paghi, senza diversi giocatori portati in A1 a Viareggio, che perde 4-0 al Casa Mora dopo una gara modesta a vantaggio dell’Eboli. Subito in vantaggio i campani con Alessio Vicinanza che batte Bussotti su un assist da dietro porta e infila sul primo palo. Poi Nobili si prende un blu. Agostinho è steso da Bussotti, e su rigore l’angolano segna il 2-0. Ad inizio secondo tempo ancora Agostinho dal limite infila il 3-0. La reazione del Castiglione è sterile e in contropiede Alessio Vicinanza da sinistra mette dentro il 4-0. Filippo Montauti non sfrutta la punizione del decimo fallo, para Coria. Nel finale blu a Agostinho, ma il risultato non cambia più.

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Cresh Eboli 0-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Giulio Donnini, Michele Nerozzi, Diego Bracali, Filippo Agresti, Filippo Montauti, Andrea Montauti. All. Federico Paghi.

MGM REMPALAST CRESH EBOLI: Tomas Coria, (Salvatore Petrillo); Davide Galotta, Alessio Vicinanza, Vito Gallotta, Andrea Beato, Andrea Niola Melone, Francesco Quaranta, Matteo Vicinanza, Argentino Pedro Agostinho. All. Paolo de Rinaldis.

ARBITRO: Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (0-2) 2’12 Vicinanza (E), 20’42 rig. Agostinho (E); st 1’44 Agostinho (E) 8’05 Vicinanza (E).

Serie A1 – recupero 9a giornata 17 dicembre

Cgc Viareggio-Indeco Afp Giovinazzo 3-2

Serie A1 – 12a giornata 19/20/21 dicembre

Teamservicecar Hrc Monza-Bcc Centropadana Lodi 1-4

Indeco Afp Giovinazzo-Ubroker Bassano 2-6

Innocenti Cos. Follonica-Forte dei Marmi 4-1

Sarzana-Why Sport Valdagno 2-7

Breganze-Tr Azzurra Novara 1-9

Cgc Viareggio-Blue Factor Castiglione 6-3

Trissino-Cp Grosseto

La classifica

Trissino 32 punti; Bassano 29; Cgc Viareggio 28; Valdagno 25; AW Lodi, Hrc Monza 23; Follonica 18; Sarzana, Cp Grosseto 17; Forte dei Marmi 10; Castiglione 7; Azzurra Novara 6; Afp Giovinazzo 4; Breganze 0

Serie A1 – 13a giornata (ultima d’andata) 6/14 gennaio 2026

Tr Azzurra Novara-Sarzana

Blue Factor Castiglione-Teamservicecar Hrc Monza

Bcc Centropadana Lodi-Innocenti Cos. Follonica

Cp Grosseto-Indeco Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Breganze

Why Sport Valdagno-Trissino 14/1

Ubroker Bassano-Cgc Viareggio 14/1

Serie A1 – 14a giornata (1a di ritorno) 10 gennaio 2026

Innocenti Cos. Follonica-Breganze 10/1

Bcc Centropadana Lodi-Blue Factor Castiglione 10/1

Cp Grosseto-Cgc Viareggio 10/1

Ubroker Bassano-Teamservicecar Hrc Monza 11/1

Tr Azzurra Novara-Trissino 11/1

Forte dei Marmi-Sarzana 14/1

Why Sport Valdagno-Indeco Afp Giovinazzo 4/2

Serie A2 – girone B – 4 giornata 20/21/22 dicembre

Rh Scandiano-Newco Roller Matera 6-3

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Eboli 0-4

Spv Viareggio-Iren Follonica 4/1

Sarzana-Rotellistica Camaiore 21/12

Forte dei Marmi-Nova Medicea Viareggio 22/12

La classifica

Rh Scandiano 12 punti; Rot.ca Camaiore (3), Roller Matera 9; Forte dei Marmi (3), Pumas Viareggio (3) 6; Spv Viareggio (3), Sarzana (3), Cresh Eboli 3; Castiglione, Follonica (3) 0

Serie A2 – girone B – 5a giornata 6 gennaio 2026

Nova Medicea Viareggio-Spv Viareggio

Newco Roller Matera-Mgm Remaplast Eboli

Rotellistica Camaiore-Forte dei Marmi

Sarzana-Blue Factor Castiglione

Iren Follonica-Rh Scandiano

Serie A2 – girone B – 6a giornata 10/11 gennaio 2026

Rh Scandiano-Nova Medicea Viareggio

Mgm Remaplast Eboli-Iren Follonica

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera

Spv Viareggio-Rotellistica Camaiore

Forte dei Marmi-Sarzana