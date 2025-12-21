GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto esce a testa alta dalla pista di Trissino, nella dodicesima giornata di andata, al termine di un incontro in cui i ragazzi di Massimo Mariotti hanno sognato un risultato positivo per più di venti minuti, prima di arrendersi di fronte a un quintetto che sta scrivendo la storia dell’hockey italiano e internazionale.

Il primo tempo al Pala Dante è stato bellissimo, con il Grosseto che ha tenuto testa ai campioni del Trissino, con conclusioni pericolose, che hanno messo i brividi alla porta di Zampoli. I padroni di casa hanno provato anche ad alzare il ritmo, ma si sono trovati di fronte un Franco Scarso superlativo e una retroguardia attenta che ha fermato le incursioni di campioni celebrati in tutta Italia. Nella ripresa la corazzata veneta ha fatto valere la sua forza e per il Grosseto non c’è stata la giusta forza unita a strategia per arginare i rivali.

E’ stato proprio il Circolo Pattinatori a mettere per primo la testa avanti, dopo appena due minuti di gioco: Barragan si è portato l’avversario dietro la porta e quando è rientrato verso l’area ha lasciato partire un tiro che si è infilato alla sinistra di Zampoli. Il vantaggio grossetano è durato cinquanta secondi, visto che Andrea Malagoli con un gran tiro centrale ha infilato la pallina alle spalle di Scarso. Dal terzo minuto di gioco le due rivali hanno iniziato a sfidarsi con tanto agonismo e tecnica. Le occasioni più nitide l’hanno avute Saavedra, Barragan e Vargas, ma anche i veneti, oltre alla traversa di Mendez Ortiz al 12′ hanno avuto le loro buone opportunità con Alvarinho, Malagoli e Frank Tognetta. sui quali il portiere biancorosso ha effettuato delle grandi parate. Con il passare dei minuti, il mister Mariotti ha schierato la difesa bassa per fermare le bocche da fuoco locali. Al 24′, però, Almeida trova l’angolo per mandare il Trissino al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Grosseto parte bene e va vicino al pareggio con Saavedra, ma nel giro di un minuto, tra il 4′ e il 5′, i trissinesi mettono una seria ipoteca sulla vittoria, con una rete sotto porta di Malagoli e la perfetta punizione di Alvarinho, che batte Scarso con un alza e schiaccia ben eseguito.

Il Grosseto non rimane a guardare e prova a riscattarsi con Vargas e si vede negare il secondo centro da un miracolo di Zampoli sulle conclusioni ravvicinate e Saavedra e Barragan. Il Trissino, dopo una traversa di Tognetti, firma il pokerissimo con Gavioli al 16′. A sette minuti dalla fine Sillero accorcia le distanze, mettendo la pallina sotto la traversa per il 5-2. Il missile di Malagoli (autore di una tripletta) riporta però il Trissino a quattro reti di distanza. Nel finale Vargas colpisce la traversa, ultimo acuto di una bella partita.

Trissino-Circolo Pattinatori Grosseto 6-2

TRISSINO: Zampoli, Sgaria; Malagoli, Francesco Tognetti, Andrea Tognetti, Almeida, Silva, Mendez, Gavioli, Alvarinho. All. Joao Pinto Garcia.

C.P. GROSSETO: Scarso, Squarcia; Sillero, Saavedra, Schiavo, Paghi, Vargas, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Marco Rondina e Giacomo Vischio.

RETI: nel p.t. 2’01 Barragan, 2’51 Malagoli, 23’52 Almeida; nel s.t. 3’36 Malagoli, 4’28 Alvarinho (p.p.), 15’11 Gavioli, 17’54 Sillero, 20’53 Malagoli.