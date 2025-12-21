GROSSETO – Sofferenza e cuore allo Zecchini, con il Grifone che inanella la sua quattordicesima vittoria battendo 1-0 il Ghiviborgo in dieci uomini in campo, ma spinto da tutta la panchina e soprattutto dai suoi festanti tifosi, che applaudono il più bel regalo dei loro beniamini (foto di Polo Orlando).

Al via, azione sulla destra del Grosseto, che si spenge per la ripartenza rivale. Al 7’ tiro di testa di Citarella, alto.

Al 18’ prima vera azione dei torelli, con Marzierli che manca di poco la porta toccando appena la sfera da distanza ravvicinata di testa, su assist dalla destra. Subito dopo tiro insidioso di Benedetti, respinto.

Due giri di lancette e ripartenza biancorossa, con Marzierli che si sbarazza di due avversari e mette fuori tempo Butano, ma il suo pallonetto è appena fuori bersaglio. Ghiviborgo pericoloso nell’azione successiva, con Mariotti lasciato libero davanti a Marcu, ma è fuorigioco.

Palla filtrante, sempre dalla destra, al 33’ a cercare Marzierli o Sabelli, ma la sfera finisce sul fondo. Sul corner successivo, neutralizzato il tiro centrale di Ampollini.

A seguire un paio di incursioni sulla sinistra di Sabelli, senza buon esito. Al 40’ tutto perfetto invece per Sacchini, che incorna a rete un assist d’oro di Montini, con Butano spiazzato.

Inizio di ripresa con gli ospiti molto più agguerriti e pericolosi, ma la difesa biancorossa se la cava. Al 19’ punizione di Boiga dalla distanza, che scheggia il palo alla sinistra di Marcu. Il Grifone risponde per lo più con fiammate offensive, ma senza la giusta cattiveria in area. Al 24’ doppio cartellino giallo per Sabelli e locali in dieci.

Incoraggiato dai cori e dal rullo dei tamburi dei suoi supporter, il Grosseto soffre, si difende con gli artigli e continua ad affidarsi alle galoppate come quella al 34’ con scambi fra Sacchini e Gerardini, fermato irregolarmente; dal successivo calcio piazzato ne nasce uno schema con Marzierli che spara alto.

Poco dopo brividi per una fuga di Marzierli, con Ampollini che calcia su Butano. Finale di gara con qualche fallo di troppo a danno dei padroni di casa. Nel recupero intervento di Marcu su Mariotti, con un biancorosso a terra per una brutta botta. Altra azione arrembante dei giovani azzurri, con altro salvataggio di Marcu ad anticipare Ricci, mentre il tiro successivo di Boiga è fuori di poco. Al 95′ batticuore per il corner del Ghiviborgo, ma il portiere locale allontana: è il gesto liberatorio che anticipa il triplice fischio e suggella altri tre punti d’oro, forse storici.

GROSSETO: Marcu, Sacchini, Sabelli, Marzierli (38′ st Della Latta), Riccobono (14’ st Regoli), Bacciardi, Montini (43′ st Brenna), Benedetti (15’ st Gerardini), Gonnelli, Ampollini, Ciraudo (29’ st D’Ancona). A disposizione: Romagnoli, Santarelli, Disanto, Fiorani. All. Indiani.

GHIVIBORGO: Butano, Ricci, Mariotti, Boiga, Arcuri (38′ st Mion), Cannarsa, Fischer (8’ st Longo), Musatti (43′ st Lori), Del Dotto, Citarella, Vecchi. A disposizione: Laoluna, Baldacci, Brisciani, Quochi, Signorini, Thioune. All.

ARBITRO: Morello di Tivoli; assistenti Brandimarte di Teramo e Leli de L’Aquila.

MARCATORI: 40’ Sacchini

NOTE: espulso al 24’ st Sabelli per doppia ammonizione. Recuperi 1+5.