GIUNCARICO – Quella che vi proponiamo oggi è una foto scattata presumibilmente nel dicembre 1976 a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. Quelli ritratti sono i bambini dell’asilo e nella culla, a fare Gesù bambino, c’è un piccolissimo Daniele Reali, oggi direttore del nostro quotidiano, IlGiunco.net.

In primo piano c’è Simone Cascino. Poi si riconoscono Marco Pippi, Simona Giunta, Sonia Gabrielli, e Tatiana Brertone.

Qualcuno riconosce gli altri bambini?

Contattateci

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

