ORBETELLO – Resterà chiusa dalle 8.30 di lunedì 22 dicembre la strada del Priorato a Orbetello. A renderlo noto il Comune che informa anche che la chiusura perdurerà sino al termine della rimozione di un mezzo pesante.
Ad Albinia divieto di transito veicolare nel tratto di strada del Priorato compreso tra la strada della Radicata e la strada “denominata” Torrettina. Rimangono in vigore su tutta la strada i divieti di transito per i veicoli superiori a 3,5 t. compresi quelli normalmente autorizzati in deroga per raggiungere l’esistente cava; obbligo di svolta a destra, in direzione della strada prov.le della Parrina, per i veicoli che percorrono la strada della Radicata in direzione della strada del Priorato (giunti all’intersezione tra le due vie); obbligo di svolta a sinistra, in direzione della strada della Radicata, per i veicoli provenienti dalla strada prov.le della Parrina (giunti all’intersezione tra la strada della Radicata e quella del Priorato); obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la strada del Priorato in direzione della sp della Parrina giunti all’intersezione della strada “denominata” della Torrettina.