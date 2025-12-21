GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 21 dicembre 2025
Ariete deciso: ma oggi lascia spazio anche agli altri.
Toro riflessivo: giornata ideale per ascoltare.
Gemelli attento: oggi sai mettere a fuoco le priorità.
Cancro empatico: sei un ottimo supporto per chi ami.
Leone magnetico: ma oggi scegli la discrezione.
Vergine disponibile: giornata utile per chiarire qualcosa.
Bilancia elegante: oggi sei più profonda del solito.
Scorpione, segno del giorno, sarà intenso, percettivo, profondo: oggi senti tutto con chiarezza e sai come muoverti.
Consiglio escursione: esplora la zona delle Vie Cave di Pitigliano, tra pietra e mistero: ti rispecchiano perfettamente.
Sagittario vivace: ma oggi dai spazio alle emozioni.
Capricorno tenace: ma oggi più dolce nei gesti.
Acquario curioso: osservi senza pregiudizi.
Pesci ispirati: oggi ti basta uno sguardo per capire.