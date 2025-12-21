GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 21 dicembre 2025

Ariete deciso: ma oggi lascia spazio anche agli altri.

Toro riflessivo: giornata ideale per ascoltare.

Gemelli attento: oggi sai mettere a fuoco le priorità.

Cancro empatico: sei un ottimo supporto per chi ami.

Leone magnetico: ma oggi scegli la discrezione.

Vergine disponibile: giornata utile per chiarire qualcosa.

Bilancia elegante: oggi sei più profonda del solito.

Scorpione, segno del giorno, sarà intenso, percettivo, profondo: oggi senti tutto con chiarezza e sai come muoverti.

Consiglio escursione: esplora la zona delle Vie Cave di Pitigliano, tra pietra e mistero: ti rispecchiano perfettamente.

Sagittario vivace: ma oggi dai spazio alle emozioni.

Capricorno tenace: ma oggi più dolce nei gesti.

Acquario curioso: osservi senza pregiudizi.

Pesci ispirati: oggi ti basta uno sguardo per capire.