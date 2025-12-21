US GROSSETO 7,5. Il Grosseto non smette di vincere: anche in match complicati riesce a portare a casa il bottino pieno, sono oramai 16 i risultati utili consecutivi, con la squadra unionista campione di inverno con 44 punti, a + 7 dal Seravezza e + 8 dal Tau. Primo tempo ben controllato dai padroni di casa, che si schierano con un 4-2-2-2 a trazione offensiva che schiaccia la retroguardia avversaria nella loro area di rigore, coronato dal gol di testa di Sacchini al 42’. Nella ripresa il Grifone è più conservativo, ma dopo tanta sofferenza, complice anche il rosso a Sabelli, riesce a portare a casa tre punti fondamentali (foto di Paolo Orlando).

MARCU 8. Fenomenale, la vera arma in più dei maremmani, nel finale autore di moltissime parate importanti ai fini del risultato.

AMPOLLINI 7. Schierato come difensore centrale, nel primo tempo si proietta in avanti con alcune sgaloppate, mentre nel secondo arretra il baricentro, chiudendo però molto bene le incursioni avversarie.

GONNELLI 6,5. Partita pulita del difensore ex Audace Cerignola, che si dimostra attento in fase difensiva, ma anche autore di ottimi lanci per le punte.

CIRAUDO 6,5. Molto attento in fase difensiva sulle coperture, si rende utile anche in fase offensiva, dove mette spesso in difficoltà la retroguardia avversaria con i suoi dribbling.

Dal 75’ D’ANCONA 6. Schierato come esterno basso, si trova a dover affrontare le continue incursioni degli esterni avversari, dato l’uomo in più, ma non demorde e combatte con grinta.

MONTINI 7. Abilissimo in fase offensiva, è autore di un assist al bacio per Sacchini al 42’, dove salta un uomo e mette la palla in testa al numero 6 biancorosso in maniera perfetta. Esce dopo una grandissima partita nel finale. Dall’87’ BRENNA S.V.

BACCIARDI 6,5. Tanta quantità in mezzo al campo, è il motore di questo Grosseto, lotta sempre sulle seconde palle e dà tutto per aiutare la sua squadra a mantenere il risultato.

SABELLI 5. Gioca una partita fatta di grande intensità, ma al 70’ lascia in dieci la sua squadra per un’imprudenza che gli costa il secondo giallo e l’espulsione.

SACCHINI 8. Suo il gol che apre le danze al 42’, si fa trovare pronto sul cross di Montini e insacca la palla in rete. Si rende prezioso in fase di recupero, dove vince quasi sempre le seconde palle ma non disdegna la fase offensiva, dove gestisce bene molti palloni complicati. Migliore in campo al di là del gol.

RICCOBONO 6. Non verticalizza molto il gioco, ma i suoi passaggi sono sempre molto precisi e utili per lo svolgimento dell’azione. Dal 60’ REGOLI 6. Spreca un’occasione per chiudere i giochi all’82’ su una grande palla a tagliare la difesa di Marzierli, ma i suoi continui cambi di ritmo portano ossigeno ai torelli.

BENEDETTI 6. Viene trovato poco dalla mediana unionista, che predilige servire Marzierli in profondità, ma lotta con grinta su ogni pallone che trova tra i suoi piedi. Dal 60’ GERARDINI 6. Aiuta la squadra a guadagnare campo, prendendo falli importanti per spezzare il ritmo della partita.

MARZIERLI 6,5. Sciupa un’occasione clamorosa a tu per tu con il portiere al 21’, dove sbaglia il tocco sotto. Gioca il resto della sua partita spalle alla porta, dove ripulisce tantissimi palloni in maniera egregia. Dall’84’ DELLA LATTA S.V.

MISTER INDIANI 7,5. Schiera i suoi giocatori nel primo tempo con un 4-2-2-2 con cui riescono molto bene a controllare il gioco; paga la scelta di far salire Sabelli come trequartista insieme a Riccobono: i due dialogano molto bene in campo, il gol al 42’ fa chiudere in maniera positiva il primo tempo ai biancorossi. Nel secondo tempo decide di cambiare modulo e di passare al 4-3-3. Dopo l’espulsione di Sabelli decide di schierare la squadra con un 3-4-2. Alla fine, con non poche sofferenze, riesce a portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato.