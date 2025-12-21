GROSSETO – La grossetana Pamela Rustici ha conseguito con il massimo dei voti, 100 e lode, il master di secondo livello in Diritto dell’energia e dell’ambiente presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.

Il master in Diritto dell’energia e dell’ambiente dell’Ateneo di Teramo è un corso di alta formazione giuridica che approfondisce la disciplina normativa del settore energetico e della tutela ambientale, con una struttura articolata in moduli teorici e pratici.

La tesi discussa da Pamela Rustici, dipendente del Comune di Grosseto, aveva come titolo “Invasive alien species of union concern: legal evolution and scientific perspectives in the age of e-commerce”, tema che intreccia profili giuridici e scientifici relativi alle specie aliene invasive di rilievo unionale e ai rischi connessi alla loro diffusione tramite i canali del commercio elettronico.

Relatore della tesi è stato il professor Massimo Fraticelli. A Pamela le congratulazioni del marito Paolo Cicerchia dei parenti, e degli amici.