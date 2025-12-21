CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due vittorie per le giovanili del Castiglione, che fanno registrare bottino pieno nell’ultima fatica dell’anno solare.

Successo per 7-2 degli Under 23 sul Follonica, pur con un inizio faticoso: il quintetto della città del golfo si schiera subito con una difesa a zona, e in contropiede dopo 9 minuti passa in vantaggio con Alessandro Agresti diagonale da sinistra. Poi però il Castiglione, trascinato anche dall’argentino Esquibel ha cambiato marcia. In trenta secondi proprio il rigore di Esquibel e Faelli ribaltano il punteggio. Da questo momento la partita è sempre in mano ai biancocelesti, con Diego Bracali che manda al riposo sul 4-1 i padroni di casa. Nella ripresa subito Bracali arrotonda e il Castiglione dilaga con reti di Esquibel e ancora di Bracali. Il rigore di Talarico serve al Follonica per tornare sul tabellone, poi Bracali, poker, chiude i conti sul 7-2.

U23 Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 7-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Filippo Montauti, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Federico Asta, Filippo Agresti, Diego Bracali, Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini. All. Federico Paghi.

IREN FOLLONICA: Alessandro Rubega, (Elia Riva); Filippo Galgani, Alessandro Frare, Alessandro Agresti, Mattia Malvezzi, Gabriele Talarico, Enrico Burroni, Marco Premoli. All. Carlo Gucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (3-1) 9’06 A.Agresti (F), 9’25 rig. Esquibel (C), 10’04 Faelli (C), 18’31 D.Bracali (C); st 0’23” D.Bracali (C), 4’09 Esquibel (C), 4’39 D.Bracali (C), 15’55 rig. Talarico (F), 18’54 D.Bracali (C).

Under 23 zona 4 – 6a giornata 19 dicembre

Cgc Viareggio-Pumas Viareggio B 4-7

Spv Viareggio-Pumas Viareggio A Rinv.

Blue Factor Castiglione-Follonica 7-2

Sarzana-Versilia H.Forte Rinv.

La classifica

Versilia H. Forte (5), Castiglione (6) 15 punti; Sarzana (5) 12: Pumas Viareggio A (4), Follonica (6), Pumas Viareggio B (5) 6; Spv Viareggio (5) 3; Cgc Viareggio /6) 0

Under 23 zona 4 – 7a giornata 16 gennaio

Spv Viareggio-Sarzana

Versilia H.Forte-Blue Factor Castiglione

Follonica-Pumas Viareggio B

Pumas Viareggio A-Cgc Viareggio

Quasi senza storia la sfida fra gli Under 15 La Scala e il Forte dei Marmi, finita con un sonoro 15-1. I versiliesi hanno però combattuto, con il Castiglione senza l’altro portiere Andrea a febbricitante, che prima di sbloccare il risultato ha impiegato ben otto minuti. Il Forte è comunque stato bravo a impegnarsi andando a segno con un bel diagonale di Venturi, nulla da fare per De Salvatore, abile poi a neutralizzare tutti i tiri rossoblu, con il primo tempo che si è chiuso sul 9-1 per i maremmani. Nella ripresa ancora occasioni: alla fine della partita 5 gol per Bagnoli, triplette per Bacci, Pucillo e Sforzi e gol di Giabbani. Castiglione epico: chiuso l’anno in testa alla classifica a punteggio pieno.

U15 La Scala Castiglione-Forte dei Marmi 15-1

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele de Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.

FORTE DEI MARMI: Matias Vera; Lapo Fontana, Cosimo Venturi, Tommaso Zucchi, Brando Ginebri, Alessandro Bertozzi, Gabriel Ndoci. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (9-1) 8’14 Giabbani (C), 8’29, 11’03 e 12’50 Bagnoli (C), 14’06 Sforzi (C), 15’37 Bacci (C), 16’37 Bagnoli (C), 18’35 Venturi (FM), 18’59 Pucillo (C), 19’03 Bacci (C); st 1’29 Bacci (C), 3’35 e 6’03 Pucillo (C), 7’37 Bagnoli (C), 11’38 e 19’48 Sforzi (C).

Under 15 zona 4 – 10a giornata 20 dicembre

Cp Grosseto B-Sarzana B 1-8

Bluoptik Follonica Spv Viareggio 8-0

La Scala Castiglione-Forte dei Marmi 15-1

Rotellistica Camaiore-Startit Prato 7-0

Sarzana A-Cp Grosseto A 4-2

Cgc Viareggio-Siena 17-2

La classifica

Castiglione 30 punti; Sarzana A 27; Cgc Viareggio 25; Follonica 22; Cp Grosseto A 19; R.ca Camaiore 16; Sarzana B 15; Prato (9) 6; Spv Viareggio, Forte dei Marmi (9) 4; Siena 3; Cp Grosseto B 1

Under 15 zona 4 – 10a giornata 10 gennaio

Cp Grosseto A-Cp Grosseto B

Forte dei Marmi-Spv Viareggio

Bluoptik Follonica-Sarzana A

La Scala Castiglione-Cgc Viareggio

Sarzana B-Rotellistica Camaiore

Startit Prato-Siena