CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si sono ritrovati allo scadere del 2025 i nati del 1985 per la cena dei quarant’anni dei castiglionesi.

«Molti di noi si conoscono fin dall’asilo – afferma Elisa Boccardi – e tutti insieme abbiamo fatto scuole elementari e scuole medie, divisi in 2 sezioni (A e B); inoltre ci frequentavamo moltissimo anche nel tempo libero, tra sport, compleanni e uscite pomeridiane».

«La vita poi ci ha fatti allontanare ma l’affetto rassicurante che provavamo da piccoli gli uni per le altre è stato presente in questa serata tra “vecchi” amici». A tutti i partecipanti un gadget ricordo: una bottiglia di vino con etichetta personalizzata.