GROSSETO – Una grande partenza consente alla Gea Grosseto di chiudere l’anno al primo posto solitario della classifica del campionato di Divisione regionale 1, dopo la vittoria degli Sky Walkers sulla Libertas nel derby di Lucca dopo due supplementari. I ragazzi di Silvio Andreozzi (foto d’archivio di Stefano Venezia) sono andati a vincere sul parquet di Camaiore, contro la Vela Viareggio (84-92 il finale), al termine di un incontro che hanno messo sulla giusta strada nel primo tempo.

I dieci minuti iniziali sono stati giocati sul filo dell’equilibrio, con la Gea che va al primo riposo avanti di cinque lunghezze (22-27). Furi e compagni, con una grande difesa e un attacco quasi perfetto, cambiavano il volto alla partita nel secondo quarto, mettendo insieme un parziale di 8-24, che consente di andare all’intervallo avanti di 21 punti, dopo aver avuto un vantaggio addirittura Nella terza frazione, giocata a ritmi altissimi, il Grosseto lascia per strada un solo punto del suo vantaggio, mentre nel finale i versiliesi aumentano la pressione e recuperano ben dodici punti (con un parziale di 30-18), ma i biancorossi controllano con qualche patema (per la precisione dei tiratori avversari, che ribattevano colpo su colpo) e portano a casa il successo sperato, che permette di trascorrere un sereno Natale e di poter preparare con la massima tranquillità l’impegno della Final Four del 5-6 gennaio.

Il miglior realizzatore biancorosso è stato ancora una volta Davide Liberati con 21 punti, seguito da un Alessandro Banchi che ha ritrovato la vena realizzativa dei giorni migliori con 19 punti, grazie anche a tre canestri da due punti. Straordinaria anche la prestazione di Danilo Ignarra, con tredici dei quindici punti dello score personale messi insieme nel primo tempo. In doppia cifra anche Lorenzo Scurti e Edoardo Furi.

“Volevamo e abbiamo ottenuto i due punti, e questo è l’importante – commenta il coach Silvio Andreozzi – Abbiamo chiuso la gara nel secondo quarto, difendendo bene e trovando le giuste azioni offensive, ma sia nel primo che nei due quarti del secondo tempo abbiamo concesso troppo a un avversario che ha fatto la partita della vita. E’ stata la fotocopia di Pisa. Nell’ultimo minuto la Vela si è trovata in mano la palla del -1, poi l’abbiamo portata a casa, con una bella accelerazione, ma non dovevamo arrivare a questo.

D’accordo che abbiamo messo due punti in tasca, ma potevamo essere più continui e rischiare meno. Non ci siamo rovinati il Natale e questo è quello che conta. Sono molto contento di Danilo Ignarra, anche gli altri sono andati bene, anche un po’ troppo a corrente alternata”.

Vela Viareggio-Gea Basketball Grosseto 84-92

VELA VIAREGGIO: Nieri 23, Benzoni, Albizzi 17, Ghiselli 3, Giannecchini 4, Romani 2, Bertuccelli 10, Bo, Biagiotti 13, Lopes Siera 12. All. Bonuccelli.

GEA GROSSETO: Banchi 19, Scurti 12, Ignarra 15, Furi 12, Liberati 21, Malentacchi 2, Ense 8, Mari 3, Grascelli, Venezia. All. Silvio Andreozzi.

ARBITRI: Contu di Pisa e Ricci di Calcinaia.

PARZIALI: 22-27, 30-51; 54-74.

USCITO PER FALLI: Biagiotti.