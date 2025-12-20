SCARLINO – Martedì 23 dicembre alle 15.00 è convocata la seduta ordinaria del consiglio comunale di Scarlino, che si svolgerà nella sala consiliare di piazza Garibaldi, nel capoluogo.

Nel corso della riunione l’assemblea sarà chiamata, come di consueto, all’approvazione dei verbali della seduta precedente e all’esame di alcuni dei principali strumenti di programmazione dell’ente. Tra i punti centrali all’ordine del giorno figurano infatti il documento unico di programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, atti fondamentali per la definizione delle politiche e delle priorità dell’Amministrazione comunale nei prossimi anni.

La seduta proseguirà con la trattazione delle misure di razionalizzazione e dell’assetto delle società partecipate dal Comune di Scarlino, con l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

All’ordine del giorno è inoltre iscritta un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Scarlino nel Cuore in merito all’applicazione del decreto-legge n.25/2025, cosiddetto “Decreto PA”, che introduce novità per il personale degli enti locali.

La seduta prevede inoltre l’esame di una mozione, sempre presentata dal gruppo Scarlino nel Cuore, dedicata all’istituzione di una commissione consiliare sulle politiche ambientali.

I lavori del consiglio comunale si concluderanno con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.