SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha acquistato un nuovo mezzo polifunzionale per la Protezione civile per un investimento che sfiora i 100mila euro, coperto quasi totalmente grazie ad un finanziamento della Regione Toscana (80mila euro) e il resto con risorse dell’ente.

“Si tratta di un mezzo molto importante per la sua particolare versatilità – sottolinea Annibale Raponi, consigliere comunale con delega alla Protezione civile -. Infatti potrà essere utilizzato nelle manutenzioni periodiche, così come in caso di neve. Avendo dimensioni ridotte rispetto ai grandi spazzaneve consentirà di intervenire nelle vie più strette all’interno dei paesi. È stato possibile fare questo corposo investimento con la partecipazione al bando regionale. Ringrazio quindi il responsabile dell’Area Viabilità e Protezione civile, Giorgio Monaci, che ha curato tutte le fasi della partecipazione al bando”.

“Il Comune continua ad investire in modo concreto sulla sicurezza e sulla capacità di risposta alle emergenze – aggiunge il sindaco Federico Balocchi –. Disporre di mezzi adeguati è fondamentale per tutelare l’intera comunità, soprattutto in montagna. Questo intervento conferma la capacità di progettazione dei nostri uffici, fondamentale per intercettare risorse esterne e tradurle in investimenti utili e duraturi. In questo caso si tratta di un bando regionale dedicato alla Protezione civile, attraverso il quale rafforziamo le dotazioni interne dell’Ente con un mezzo polifunzionale, utilizzabile sia nelle manutenzioni ordinarie sia in caso di neve ed emergenze. Stiamo investendo nell’efficientamento del parco mezzi oltre che nella valorizzazione delle professionalità interne del Comune”.