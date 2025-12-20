ORBETELLO – Conclusi e presentati i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento del Centro mare disabili di Orbetello. La struttura di via Pola, in località Murelli, è stata rinnovata ed è pronta rispondere alle nuove esigenze dell’utenza della salute mentale adulti con spazi aggiuntivi.

Gli interventi progettati dall’Azienda Usl Toscana sud est zona Colline dell’Albegna hanno permesso di realizzare la chiusura del portico situato sul retro del fabbricato, dove sono state installate vetrate scorrevoli e una nuova parete laterale in muratura, oltre alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici, elettrico e di climatizzazione, necessari per garantire il comfort e l’efficienza del nuovo ambiente.

Compatibilmente con le caratteristiche paesaggistiche e urbanistiche, la struttura ha visto la creazione di un nuovo ambiente chiuso di 93 mq e sono state eseguite opere di manutenzione finalizzate alla messa in sicurezza degli architravi del fabbricato, oltre a interventi sulla recinzione per adeguare l’accessibilità dell’area.

L’opera di riqualificazione e ampliamento è stata finanziata con un investimento di poco più di 300 mila euro mediante fondi della Regione Toscana.

«Con questo intervento – ha dichiarato la direttrice della Zona distretto, Roberta Caldesi – abbiamo realizzato finalmente lo spazio per le attività della salute mentale adulti che da anni si muoveva in spazidi fortuna a Orbetello. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito e realizzato le opere e tutto il personale impegnato quotidianamente».

La presentazione è avvenuta venerdì 20 dicembre alla presenza del personale sanitario e delle associazioni locali con l’intervento del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti che ha dichiarato: «Uno spazio importante per la condivisione, la socializzazione e anche per la prevenzione. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Caldesi per il lavoro svolto nella realizzazione di questo nuovo ambiente che rappresenta un grande traguardo per la comunità».