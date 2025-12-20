GROSSETO – Si chiude la penultima giornata di andata del campionato di serie A1 di hockey pista. Domenica sera alle 18, al Pala Dante, il Circolo Pattinatori Grosseto sfida la super capolista Trissino, in un match che vede ovviamente favorita la formazione veneta, campione d’Italia in carica e dominatrice negli ultimi anni del movimento nazionale e internazionale. I ragazzi allenati da Massimo Mariotti, però, scenderanno in campo nel posticipo consapevoli del loro valore e del fatto che in queste prime 11 giornate hanno giocato alla pari praticamente con tutte le compagine affrontate, ottenendo risultati importanti. Il Trissino non ha fatto sconti a nessuno, ottenendo solo due pareggi, con Viareggio e Bassano, imponendosi nettamente con le altre formazioni, con 83 reti fatte e appena 21 subite.

«E’ innegabile – sottolinea l’allenatore del Circolo Pattinatori, Massimo Mariotti – che sia una trasferta difficile. Il Trissino, ormai da quattro-cinque anni è ai vertici, vincendo scudetti e altri trofei; quest’anno è ancora imbattuto in Italia e in Europa. Questa è una sfida impari, come un topolino che affronta un elefante. Cercheremo di trarre il meglio anche dalle partite che sulla carta che sembrano impossibili. Questa è la dodicesima partita e mi preme sottolineare che fino ad adesso nessuno ci ha messo sotto. Abbiamo pareggiato contro Bassano e Lodi e abbiamo perso con Monza, dopo aver disputato una signora partita».

I biancorossi, che sono reduci dalla sconfitta interna contro il Sarzana, che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive e ha rallentato la corsa per un posto nella fase finale della Coppa Italia, cercherà il riscatto e con le due armi migliori, a cominciare dalla difesa che ha fatto impazzire le altre big, proverà a fare il miracolo, prima di chiudere il girone il giorno della Befana in via Mercurio contro il Giovinazzo.

Mariotti avrà a disposizione l’intero organico, che ha lavorato duro, per tenere testa alla corazzata veneta, che di recente ha vinto il duello con il Castiglione. Nei locali sarà assente la star Giulio Cocco, autore di 17 reti, due in meno di Alvarinho, il miglior realizzatore della squadra allenata da Joao Pinto.

Parentesi natalizia in casa dei Pattinatori. Babbo Natale è passato nei giorni scorsi dal centro sportivo di via Mercurio per dispensare sorrisi ai piccolissimi atleti dell’Avviamento, del Mini Hockey, dell’under 11 e alle due squadre che partecipano al campionato under 15. A rendere ancora più speciale l’evento sono intervenuti anche i tecnici-giocatori Stefano Paghi, Matias Sillero, Nicolas Barbieri ed Emilio Minchella.