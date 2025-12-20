FOLLONICA – Natale più luminoso grazie ad una raccolta fondi tra commercianti. Così è stato possibile aggiungere all’illuminazione comunale anche altre luminarie sul lungomare.

“A nome della città – afferma l’assessore Azzurra Droghini – ci tengo a ringraziare il Centro commerciale naturale Follonica, nella figura del presidente Massimiliano Rossi, e tutti i commercianti che hanno volontariamente partecipato ad una raccolta economica per illuminare a festa anche alcune zone centrali, frequentate dal consistente movimento di gente che la nostra città sta attraendo in queste vacanze natalizie. Grazie alla loro partecipazione, infatti, anche il lungomare è illuminato, e a inizio via Roma c’è una bella slitta natalizia, disponibile per foto. Grazie a tutti!”.

“Voglio ringraziare tutti i commercianti che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo – dice il presidente Ccn Massimiliano Rossi – dimostrando disponibilità in un periodo in cui è sempre molto difficile far quadrare i conti. Nonostante tutto, i commercianti di Follonica hanno dimostrato ancora una volta il loro attaccamento alla città e la loro grande voglia di offrire a grandi e piccini un calore e un clima natalizio ospitale ed accogliente. Grazie alla somma raccolta dai contributi dei commercianti infatti, siamo riusciti a illuminare zone come il lungomare Italia, che renderà più piacevole la passeggiata al tramonto sentendosi avvolti dal clima natalizio di fronte alla splendida cartolina naturale offerta dal nostro golfo. Ci tengo a ringraziare, in modo particolare, chi ci ha aiutato nella raccolta dei contributi e nello specifico Mara Pistolesi e Rita Lotti, oltre a Roberta Beba Paradisi e a Francesco Signori.Buon Natale a tutti”