Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta esterna di misura per le ragazze del Follonica Gavorrano, superate 4-3 dal Santa Maria a Monte. Una partita strana e complicata, con una prima frazione di gioco che mette a dura prova la squadra. Nella seconda frazione, però, le biancorossoblù riescono a reagire, pareggiando e passando in vantaggio con due belle azioni. Purtroppo, a metà secondo tempo, dopo un’entrata dura, il portiere del Follonica Gavorrano si infortuna e capitan D’Antoni sacrifica il suo ruolo per andare in porta. Nonostante le difficoltà, le ragazze del Santa Maria non mollano e trovano due gol su deviazioni che non lasciano scampo. La partita si conclude con un grosso amaro in bocca per le ragazze biancorossoblù, che lottano fino all’ultimo ma non riescono a portare via punti dalla trasferta di Santa Maria a Monte.

“È stata una settimana complicata per la nostra squadra – ha commentato Giulia D’Antoni – con diverse ragazze colpite dall’influenza e l’infortunio del nostro portiere. Nonostante le difficoltà, siamo determinate a ricaricare le batterie e lavorare sodo. Siamo pronte a tornare in campo più forti e unite per la prossima partita il 9 gennaio. Forza ragazze, insieme possiamo superare qualsiasi ostacolo”.

SANTA MARIA A MONTE: Bottoni, Roherer, Puzzo, Baldini, Crecchi, Lucarelli, Casali. All. Giorgi.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, Goergens, Gobbi, D’Antoni, Baila Longo, Falcini, Borrelli. All. D’Antoni.

MARCATORI: Bottoni, Roherer, Crecchi, Casali, Goergens, Rossi, Borrelli.