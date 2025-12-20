MANCIANO – Nuova seduta per il Consiglio comunale di Manciano, convocata per martedì 23 dicembre nella sala delle adunanze del Palazzo comunale. La riunione si terrà in prima convocazione alle ore 14.30 e, qualora necessario, in seconda convocazione alle ore 16.30.

Tra gli argomenti in discussione figurano provvedimenti di natura finanziaria, come la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2025–2027 e la definizione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2026.

All’ordine del giorno anche atti strategici di pianificazione, tra cui il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e l’aggiornamento del Documento unico di programmazione, oltre all’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il bilancio di previsione 2026/2028.

La seduta prevede inoltre la discussione di una mozione relativa alle azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico e si concluderà con le eventuali comunicazioni del sindaco Mirco Morini.