MANCIANO – Il Comune di Manciano ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di volontari con comprovata esperienza, educatori, mediatori culturali e insegnanti da coinvolgere nelle attività di doposcuola previste per l’anno 2026.

L’iniziativa rientra nel progetto di doposcuola promosso dalla Consulta per il Sociale e si svolgerà da gennaio a dicembre 2026. Le attività saranno rivolte agli alunni della scuola primaria, che frequenteranno il doposcuola nei locali comunali de La Pesa, e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, per i quali le attività si terranno nella Biblioteca comunale.

L’obiettivo del progetto è offrire un supporto educativo qualificato, capace di rispondere ai bisogni scolastici e relazionali dei bambini e dei ragazzi, valorizzando al tempo stesso competenze ed esperienze presenti sul territorio. Per la realizzazione delle attività è previsto un impegno economico complessivo di 7.000 euro, di cui 6.000 euro destinati al personale e 1.000 euro per eventuali rimborsi spese ai volontari, con copertura sul bilancio comunale 2026.

Possono presentare domanda educatori professionali, mediatori culturali, insegnanti, volontari con esperienza nel doposcuola, associazioni ed enti del terzo settore, oltre a operatori economici ed enti privati che perseguano finalità educative, ricreative o socioculturali. Le collaborazioni saranno organizzate prevedendo una rotazione degli operatori, con una programmazione delle attività a cadenza prevalentemente bisettimanale nei periodi gennaio–giugno e settembre–dicembre 2026.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso, corredato da curriculum vitae e documento di identità. Per associazioni ed enti sarà necessario allegare anche i curricula delle persone coinvolte. La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle ore 23.59 del 6 gennaio 2026. Le istanze pervenute saranno esaminate e i soggetti in possesso dei requisiti saranno contattati per un colloquio conoscitivo con il coordinatore del progetto.

L’avviso completo è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Manciano.