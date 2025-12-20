GROSSETO – E’ la diciassettesima di campionato contro il Ghiviborgo l’ultimo impegno dell’anno solare del Grosseto (foto d’archivio di Paolo Orlando). L’ennesima sfida da non sottovalutare in un girone solo apparentemente meno difficile di altre volte, con i torelli autori di un filotto di quindici turni consecutivi senza sconfitta ed i numeri migliori di tutte grazie ad una grande intelligenza tattica, ad un’ottima gestione delle proprie forze e grazie a pochissime concessioni agli avversari. Guardia alta come sempre, per chiudere col sorriso un 2025 che negli ultimi quattro mesi è stato fruttuoso e bellissimo, avvincente e ricco.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciabuschi, Ciraudo, D’Ancona, Della Latta, Disanto, Ferronato, Giorni, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Marzierli, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli e Tognetti.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 17esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Prato (Collier, Gallarate)

Cannara-Fulgens Foligno (Branzoni, Mestre)

Orvietana-Terranuova Traiana (Moro, Novi Ligure)

Camaiore-Sansepolcro (Lazzara, Barcellona Pozzo Di Gotto)

Scandicci-Poggibonsi (Targhetta, Castelfranco Veneto)

Seravezza-San Donato Tavarnelle (Ercole, Latina)

Sporting Trestina-Siena (Dell’Oro, Sondrio)

Tau Altopascio-Follonica Gavorrano (Colombi, Livorno)

Grosseto-Ghiviborgo (Morello, Tivoli)

La classifica:

Grosseto 41 punti; Seravezza 34; Tau Altopascio 33; Prato 28; Foligno 26; Terranuova Traiana 25; San Donato Tavarnelle 24; Ghiviborgo 23; Siena 22; Sporting Trestina, Aquila Montevarchi 20; Follonica Gavorrano 19; Scandicci 18; Orvietana 17; Camaiore 12; Sansepolcro, Cannara 11; Poggibonsi 6.