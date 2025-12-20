GROSSETO – Davide Moroni è stato eletto nuovo presidente di Proteo Fare Sapere Grosseto. La nomina è arrivata oggi, 18 dicembre, e rappresenta un momento significativo per l’associazione professionale, che prosegue così il suo impegno nel mondo della scuola e della formazione con una rinnovata guida. Ad affiancare Moroni ci sarà William Capra, vicepresidente.

Moroni subentra a Fabio Favali, che ha guidato l’organizzazione per nove anni, lasciando un’importante eredità di lavoro nel territorio di Grosseto.

Cosa è e cosa fa Proteo Fare Sapere

Proteo Fare Sapere è un’associazione professionale riconosciuta dal Miur quale soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola. Operativa dal 1987, l’organizzazione promuove lo sviluppo professionale di tutto il personale che lavora nel complesso mondo della conoscenza, secondo il principio del mutuo aiuto professionale.

L’associazione organizza ricerche, corsi, seminari, convegni, master, formazione a distanza e corsi di preparazione ai concorsi per personale docente, dirigente e Ata della scuola, nonché per personale dell’università e degli enti di ricerca. Collabora attivamente con le università e partecipa a progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, svolgendo anche la funzione di ente certificatore.

Davide Moroni: «A servizio di Proteo per migliorare ancora di più quanto già fatto»

Davide Moroni attualmente fa parte del personale tecnico dell’Isis Leopoldo II di Lorena. Poter essere presidente di un’associazione che a sua volta ha contribuito a formare anche la sua professionalità, per lui è un vero onore. «Sono onorato di assumere la presidenza di Proteo Fare Sapere Grosseto — dichiara Davide Moroni. Sarò al servizio della realtà che Proteo rappresenta, con l’impegno di continuare e migliorare ancora di più il lavoro straordinario compiuto da Fabio Favali in questi nove anni. La nostra missione rimane quella di garantire formazione di qualità e supporto professionale a tutti coloro che operano nel mondo della scuola e della conoscenza. Confido nel contributo di tutta la comunità di Proteo per affrontare le sfide che attendono il nostro settore».