BAGNO DI GAVORRANO – Chiusura del girone d’andata e dell’anno fuori casa per il Follonica Gavorrano, che giocherà contro il Tau domani domenica alle 14,30 al Comunale di Altopascio. Trasferta insidiosa contro la squadra che attualmente si trova al terzo posto del girone E, a quota 33 punti con 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, 24 gol segnati e 13 subiti.

La formazione lucchese è reduce dalla sconfitta esterna in casa della Terranuova Traiana con il punteggio di 1-0, stesso risultato con cui il Follonica Gavorrano ha battuto lo Scandicci nel precedente turno di campionato giocato al Malservisi-Matteini, ottenuto con la rete realizzata da Mutton.

I biancorossoblù sono così adesso fuori dalla zona play out, distante appena un punto, a quota 19 in classifica, con 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, 16 gol fatti e 20 subiti.

Quella con il Tau Altopascio sarà quindi una gara di quelle da asticella alta, ma mister Lucio Brando suona la carica. “Abbiamo bisogno di finire bene questo girone di andata, nel miglior modo possibile – sottolinea il tecnico biancorossoblù –. È una partita che, sulla carta, ha un coefficiente di difficoltà altissimo, dobbiamo farci trovare pronti e poi ci prepareremo bene per il girone di ritorno”.

Per quanto riguarda gli scontri diretti, le due formazioni lo scorso anno non si sono incrociate, dato che il Tau si trovava nel girone D. Per trovare scontri diretti bisogna tornare alla stagione 2023/24, dove ci sono state addirittura quattro sfide tra le due squadre. Nel primo turno della Coppa Italia, giocato al Malservisi-Matteini, era arrivato un pareggio per 2-2 nei 90 minuti, con successiva vittoria ai rigori per i biancorossoblù. In campionato, a Bagno di Gavorrano nel girone di andata vittoria di misura per 1-0 con il gol segnato in pieno recupero da Marcheggiani. Il ritorno ad Altopascio aveva visto i biancorossoblù vincitori ancora di misura per 0-1, con il gol al primo minuto segnato da Pignat. Le due formazioni si erano anche affrontate nella semifinale play off, vinta dagli amaranto al Malservisi-Matteini per 1-3.

Alla pari invece il doppio confronto dell’annata precedente, dove ad avere la meglio era stato il fattore campo: vittoria interna infatti per il Follonica Gavorrano per 3-1, mentre in trasferta aveva avuto la meglio il Tau per 2-1.

Per quanto riguarda gli ex, giocano nel Tau Altopascio il difensore Pietro Carcani e suo fratello gemello, l’attaccante Tommaso Carcani.

In biancorossoblù Gino Bernardini, arrivato in estate proprio dal Tau, dove ha disputato le precedenti due stagioni.