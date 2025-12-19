ARCILLE – Sarà inaugurata il 2 gennaio la piazza di Arcille intitolata a Bettino Craxi. La cerimonia è in programma alle 11.30 nella frazione del comune di Campagnatico e vedrà la presenza della senatrice Stefania Craxi.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elismo Pesucci, espressione di Forza Italia, e vedrà la partecipazione di amministratori e rappresentanti istituzionali. L’intitolazione della piazza rientra in un percorso di valorizzazione della memoria storica e politica nazionale.

Bettino Craxi, scomparso nel 2000, è stato presidente del Consiglio dei ministri dal 1983 al 1987 ed è stato uno dei principali protagonisti della politica italiana della seconda metà del Novecento, oltre che segretario e leader del Partito socialista italiano.

L’evento rappresenta un momento istituzionale per la comunità di Arcille, che ospiterà l’inaugurazione alla presenza di una figura di primo piano della politica nazionale.