GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 19 DICEMBRE

AMIATA

19-12-2025 – “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco la nuova rassegna di promozione della lettura targata Grobac

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 21-12-2025 – Nuovo Cinema Tirreno: in sala nel fine settimana “Eternity” e “Vita privata”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità

GROSSETO

19-12-2025 – Alla Libreria delle ragazze la presentazione de “Le regole infrante”

19-12-2025 – “Vacanze di Natale”: in Mediateca c’è il cult di Vanzina

19-12-2025 – “A trent’anni da Srebrenica”: all’Isgrec il primo incontro sui genocidi del Novecento

19-12-2025 – Al via la rassegna “Capolavori d’arte e vino”: alla Chiesa dei Bigi dialogo tra calici e dipinti

19-12 -2025 – “Racconta un vinile”: al Qb incontro sui mitici Led Zeppelin e concerto dei Norge

Fino al 21-12-2025 – Alla galleria Eventi le mostre collettive “Natale in Arte” e “Miscellanea”

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino all’1-2-2025 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

19-12-2025 – “Lavoro tossico”: a Orbetello l’incontro con l’autrice Isabella Schiavone

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

SCANSANO

Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SABATO 20 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 21-12-2025 – Nuovo Cinema Tirreno: in sala nel fine settimana “Eternity” e “Vita privata”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

20-12-2025 – Due presepi viventi nel fine settimana: viaggio tra tradizione e spiritualità. Ecco dove

20-12-2025 – La magia della Diaccia Botrona: escursioni gratuite con il progetto Ricrea. Ecco quando

Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

20-12-2025 – Natale al teatro: alla Fonderia Leopolda due appuntamenti tra Disney e lirica

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GAVORRANO

20-12-2025 – La Casteani mineraria: una mostra permanente per ripercorrere il passato della frazione

Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità

GROSSETO

20-12-2025 – Parco della Maremma, un anno di studi sul lupo: conferenza pubblica a Grosseto

20-12-2025 – Due presepi viventi nel fine settimana: viaggio tra tradizione e spiritualità. Ecco dove

20-12-2025 – La grande musica pianistica alle Clarisse: Aleandro Giuseppe Libano in concerto

Fino al 21-12-2025 – Alla galleria Eventi le mostre collettive “Natale in Arte” e “Miscellanea”

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

MONTIERI

20-12-2025 – La contessa di Gerfalco e altre storie: incontro sul mondo delle notizie false

ORBETELLO

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

SCANSANO

Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

DOMENICA 21 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 21-12-2025 – Nuovo Cinema Tirreno: in sala nel fine settimana “Eternity” e “Vita privata”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 21-12-2025 – Gavorrano accende il Natale: un mese di mercatini tra borghi, tradizioni e comunità

GROSSETO

21-12-2025 – Concerto natalizio al Teatro degli Industri con il jazz di Fabrizio Bosso e Stefano Cocco Cantini

21-12-2025 – Concerto di Natale tra tradizione e spiritualità: appuntamento alla chiesa San Francesco

Fino al 21-12-2025 – Alla galleria Eventi le mostre collettive “Natale in Arte” e “Miscellanea”

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

ORBETELLO

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

ROCCASTRADA

21-12-2025 – Roccatederighi riscopre i Flagellanti: storia, tradizione e identità del borgo

SCANSANO

Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SORANO

Fino al 4-1-2026 – Mercatini, musica, presepi e la “Notte della luce”: ecco gli eventi di Natale a Sorano