GROSSETO – Nuove opportunità per le imprese della filiera turistica delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara: la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in qualità di partner del progetto Develop, ha pubblicato un avviso di selezione rivolto alle aziende turistiche, dedicato a percorsi di mobilità transfrontaliera/interregionale.

Le cinque imprese che saranno selezionate avranno l’opportunità di accogliere, per un periodo di 8 settimane (indicativamente tra aprile e ottobre 2026), persone occupabili (persone in cerca di occupazione o studenti e studentesse disoccupati) che potranno apportare all’impresa le proprie competenze e la professionalità eventualmente già maturate in altri contesti transfrontalieri o formarsi professionalmente, diventando un valore potenziale per un inserimento futuro. A copertura dei costi di tutoraggio e gestione del percorso, le imprese beneficiarie riceveranno inoltre un contributo economico, sotto forma di regime de minimis.

Il progetto Develop (Dialogo imprEse laVoratori pEr una migLiore OccuPazione), finanziato dal Programma di Cooperazione Marittimo Italia-Francia 2021/2027 nasce per migliorare la perdurante situazione transfrontaliera di disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.

L’avviso. Nell’ambito del progetto, la Cciaa Maremma e Tirreno ha pubblicato un avviso di selezione rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo (codici Ateco prevalenti 55, 56, 79, 90, 91, 93), interessate a ospitare presso la propria sede un candidato in cerca di occupazione (proveniente dall’area di cooperazione italiana o francese) per un percorso di mobilità professionale. L’obiettivo è rispondere alla difficoltà di reperimento di figure professionali qualificate, un problema strutturale per la competitività del settore turistico transfrontaliero e le imprese partecipanti all’avviso giocheranno un ruolo attivo nella definizione del profilo professionale ricercato, permettendo così un matching mirato con i candidati selezionati parallelamente dal progetto.

Come partecipare. Le aziende interessate devono avere sede legale o unità operativa nelle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa o Massa Carrara. La domanda di candidatura deve essere inviata entro il 16 gennaio 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo della Camera di Commercio – [email protected].

Il testo completo dell’avviso pubblico, i moduli per la domanda e l’elenco dettagliato dei codici Ateco ammessi sono disponibili sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno all’indirizzo www.lg.camcom.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected].