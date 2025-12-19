GROSSETO – Un momento di stupore e felicità per le bambine e i bambini della Pediatria di Grosseto. Lo ha regalato Spiderman che ha fatto visita nel reparto, negli ambulatori e al Pronto soccorso pediatrico.

Il celebre personaggio si è intrattenuto con i piccoli pazienti scambiando battute e prestandosi a fotografie ricordo. Spiderman è un vero amico della Pediatria grossetana e conosce quello che le bambine e i bambini incontrano quando fanno accesso all’ospedale. Per questa ragione ogni anno, durante le festività, si presenta in reparto per scambiare qualche battuta con i piccoli pazienti, riuscendo a conquistare un sorriso e un gesto d’intesa.

Tutta l’equipe della Pediatria e del Pronto soccorso pediatrico con la direttrice Susanna Falorni e il direttore dell’Emergenza urgenza, Mauro Breggia, ringraziano Spiderman per questa sua iniziativa.