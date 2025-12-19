GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per il 23 dicembre alle 9. I lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ente.

Di seguito le proposte che saranno trattate:

Comunicazioni istituzionali;

Comunicazione verbale seduta del 28 novembre 2025 – Presa d’atto;

Documento unico di programmazione (Dup) 2026 – 2028 – Nota di aggiornamento – approvazione;

Alienazioni e valorizzazioni di immobili di proprietà – Approvazione del piano per il triennio 2026 – 2028;

Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;

Imposta municipale propria (Imu) – Approvazione aliquote per l’anno 2026;

Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati – approvazione;

Regolamento generale delle entrate tributarie;

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali del comune di Grosseto per l’annualità 2024 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dell’ente al 31 dicembre 2024

Proposta di stipula di “convenzione per l’assunzione di tutti gli oneri dovuti connessi e conseguenti alla realizzazione dell’insediamento di cui alla scheda normativa Trprg_04A “Verde Maremma” – Via dell’Azzurrite – Del regolamento urbanistico vigente”;

Regolamento urbanistico del Comune di Grosseto – aggiornamento patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione edifici attribuita dal Ru;

Adozione della variante al Ru per la modifica della destinazione urbanistica di un’area in località Madonnino a Braccagni

Piano comunale di protezione civile (adozione “Allegato M.6) specifiche pianificazioni non di competenza diretta del comune” contenenti i seguenti elaborati “M.6.1 – Rischi connessi all’aereporto militare e civile di Grosseto e procedure di emergenza” e “M.6.2 – gestione emergenza sanitaria da Arbovirosi (Dengue, Chikungunya, Zika Virus) – Procedure Di Emergenza”, contestuali modifiche all’ “Allegato 1 – procedure operative in emergenza” – recepimento osservazioni presentate e contestuale approvazione;

Approvazione convenzione per attività di protezione civile e approvazione convenzione comunale integrativa di esistente convenzione regionale in materia Aib tra il comune di Grosseto e l’associazione Racchetta odv;

Approvazione convenzione e contratto di comodato d’uso tra il comune di Grosseto e l’associazione Vab – Vigilanza antincendi boschivi Odv per l’uso dell’immobile comunale denominato “ex scuola materna San Martino” per attività di Protezione civile;

Concessione in uso di area comunale destinata ad installazione di serbatoio Gpl a servizio del condominio Mirice in località Principina Terra, via dell’Airone.