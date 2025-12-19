GROSSETO – Il 18 dicembre, in occasione dello scambio degli auguri natalizi, presso la sede dell’associazione Olympia de Gouges, ha avuto luogo il conferimento del titolo di socia onoraria a due donne che hanno avuto un ruolo importante nella storia della città.

Gabriella Lepri, prima presidente di Olympia, è stata accanto alle donne vittime di violenza con energia e determinazione, aiutandole a riprendere in mano la propria vita e impegnandosi costantemente per ampliare la rete antiviolenza attraverso il dialogo e la condivisione degli obiettivi con le istituzioni locali e con il territorio.

Gabriella Papponi Morelli è stata premiata per essersi dedicata alla scuola, alla formazione e, più in generale, al mondo dell’educazione, compresa quella degli adulti, con spirito pionieristico e una costante ricerca di prospettive innovative, concretizzate in progetti reali e fruibili. Il suo lavoro non ha mai perso di vista lo sguardo di genere, lasciando nei territori in cui ha operato un segno tangibile e duraturo nel tempo.

Inoltre, in occasione della presentazione del libro Occupiamo il Garibaldi, svoltasi il 29 novembre, è stata conferita la tessera di socia onoraria anche a Maria Vanna Zanini, per essere stata tra le ispiratrici e le artefici della costituzione dell’associazione Olympia de Gouges e per il contributo fattivo alla sua storia quotidiana nel sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza.