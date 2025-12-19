GROSSETO – La sostenibilità come valore strategico per lo sviluppo del territorio. Nella sede della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, si è svolta la cerimonia di consegna del premio Impresa sostenibile 2025, riconoscimento che valorizza le imprese impegnate in pratiche responsabili e innovative in ambito ambientale, sociale ed economico.

Tra le aziende premiate figurano due imprese associate a Confesercenti Grosseto, che si distinguono per il loro impegno concreto verso un futuro più sostenibile: Travel Today di Carlo Gistri – premiata nella categoria Sostenibilità ambientale per i progetti integrati nei propri prodotti turistici, con particolare attenzione al segmento incoming e alla valorizzazione del territorio della Maremma Toscana.

Melograno Soc. Coop. Sociale – premiata nella categoria Sostenibilità Sociale per il suo costante impegno nell’inclusione e nell’integrazione, attraverso servizi e progetti che generano valore per la comunità locale, favorendo opportunità di lavoro e percorsi di crescita per persone in condizioni di fragilità.

Carlo Gistri, titolare di Travel Today, ha dichiarato: «Il premio Impresa sostenibile 2025 rappresenta per noi un riconoscimento di grande valore, che premia un percorso fondato su una visione di turismo responsabile, attento all’ambiente e al territorio. Ringrazio la Camera di Commercio per l’impegno nel promuovere modelli di sviluppo sostenibile e Confesercenti per il sostegno, anche attraverso progetti come Wine Experience, che valorizzano le eccellenze locali. Questo premio rafforza il nostro impegno a continuare su questa strada».

Luca Santoro, presidente della cooperativa sociale Melograno, ha commentato: «Questo riconoscimento conferma la validità del nostro lavoro quotidiano per costruire inclusione e opportunità. La sostenibilità sociale è per noi una missione: creare reti solidali, offrire servizi e progetti che migliorano la vita delle persone e generano valore per la comunità. Ringraziamo la Camera di Commercio e Confesercenti per il sostegno e la fiducia».

Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto, ha espresso il proprio plauso: «Questi premi dimostrano che la Maremma è capace di esprimere eccellenze imprenditoriali che coniugano sviluppo economico e responsabilità sociale e ambientale. Complimenti a Travel Today e a Melograno Soc. Coop. Sociale per aver saputo interpretare al meglio il concetto di sostenibilità, trasformandolo in azioni concrete che generano valore per il territorio».

Il Premio impresa sostenibile, promosso dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, rappresenta un importante incentivo per diffondere buone pratiche e rafforzare la cultura della sostenibilità nelle imprese locali, contribuendo alla crescita equilibrata e inclusiva del tessuto economico.