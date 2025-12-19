Foto di repertorio

GROSSETO – Sarà una partita di sofferenza quella che attende domani sabato sera alle 18,15, sul parquet di Camaiore, la Gea Basketball Grosseto, impegnata contro la Vela Viareggio. La differenza di valori in classifica (22 punti e primo posto per i biancorossi, 12 per i versiliesi) farebbe pensare a un incontro facile per ragazzi di Silvio Andreozzi, ma la realtà è ben diversa. In settimana il tecnico grossetano ha dovuto fare i conti con una serie di assenze agli allenamenti per influenza, che ha colpito Lorenzo Scurti, Davide Liberati (tornato sulla vetta della classifica marcatori con 246 punti, uno in più di Alessandro Albizzi della Vela Viareggio), Dario Romboli e Gabriele Ciacci. Fino all’ultimo minuto, quindi, il coach della Gea non saprà che potrà mettere in campo, con la speranza di poter recuperare in extremis qualcuno di loro.

“Mi aspetto un incontro difficile, come lo è stato quello della scorso fine settimana contro Calcinaia, anche a causa delle non perfette condizioni di alcuni ragazzi – ha detto Andreozzi – ma voglio vedere nei ragazzi che avrò a disposizione la stessa grinta, la stessa voglia di sacrificarsi e di giocare per la squadra. Tra l’altro recupero completamente Alessandro Banchi e avrò anche Tommaso Ense, che ha concluso il ciclo di esami ravvicinati all’università di Pisa e che rimarrà con noi fino al 15 gennaio. E questo è sicuramente il regalo di Natale più bello che potevo ricevere. Nonostante le difficoltà, l’influenza, qualche acciacco andiamo a Camaiore per vincere e per chiudere l’anno al primo posto in classifica, per poi così pensare con maggiore tranquillità all’appuntamento, al quale teniamo molto, della Coppa Toscana, un evento che quest’anno è davvero particolare, di altissimo livello, con squadre importanti”.

“La Vela? È una formazione che si è ringiovanita – ha continuato il tecnico – e che sta disputando un campionato ad alti e bassi. Fopo un periodo difficile si sta ritrovando: nell’ultima giornata è andata a vincere sul campo dei Carrara Legends e di fronte al pubblico amico proverà a fare una sorpresa. Dobbiamo stare attenti a non sottovalutarla se non vogliamo incappare in una brutta sconfitta. Alla squadra chiedo un’ultimo sforzo, un regalo, per chiudere nel migliore dei modi un anno che ci ha visto sempre protagonisti, con appena due battute d’arresto in quindici incontri disputati, compresa la Coppa. Una striscia davvero importante, che vorrei proseguisse ancora”.

Andreozzi ha accennato alla Coppa Toscana-Trofeo Bugliesi. Le Finals si svolgeranno al Palasport di via Austria con il seguente programma: lunedì 5 gennaio alle 16 Monteroni-Valdelsa Basket, alle 19 Gea Grosseto-Poggibonsi. Finalissima martedì 6 gennaio alle 18.