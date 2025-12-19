GROSSETO – «È stato ottenuto un finanziamento straordinario per la messa in sicurezza del sottopasso di via Leopardi, un intervento atteso e fondamentale per la sicurezza e la vivibilità della città». Così si legge nella nota di Fratelli d’Italia Follonica, firmata da Agostino Ottaviani.

«Un risultato concreto che dimostra come la politica, quando è vicina al territorio e lavora in sinergia tra i diversi livelli istituzionali, sia in grado di dare risposte reali ai cittadini. Contrariamente a quanto spesso si afferma sull’inutilità della politica o su una Regione distante dalle esigenze locali, questo intervento rappresenta la prova di un’azione efficace e costante».

«Il finanziamento è frutto dell’impegno del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, che grazie a un continuo confronto con il territorio, con il partito a livello cittadino e con gli assessori di Fratelli d’Italia del Comune di Follonica, ha saputo portare all’attenzione regionale una criticità reale e risolverla con un atto concreto».

«Fratelli d’Italia Follonica esprime soddisfazione per questo importante traguardo e ribadisce il proprio impegno nel continuare a lavorare, a tutti i livelli, per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere della comunità follonichese».

«Ascolto, presenza e concretezza: questa è la politica che Fratelli d’Italia porta avanti ogni giorno sul territorio».