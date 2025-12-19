GROSSETO – Concluse le operazioni di peso dei pugili professionisti impegnati nella Christmas Fight Night, in programma sabato 20 dicembre all’impianto di pattinaggio Il Sole di via Leoncavallo. Il pugile colombiano Yin Calcedo ha fatto registrare al peso kg. 57,800 mentre il biancorosso Halit Eryilmaz della Fight Gym ha fatto registrare al peso kg. 58,00. Madrina eccezionale alla cerimonia del peso Rachele Perna, meraviglioso argento agli Europei Under 17 appena conclusisi in Germania.

Otto combattimenti fra pugili dilettanti precederanno il main event della serata. L’intenzione dell’organizzatrice Fight Gym Grosseto era quella di portare un numero più nutrito dei propri ragazzi, ma la sindrome influenzale ha colpito sia la palestra locale che quella degli ospiti; non mancherà comunque lo spettacolo nella parte di programma proposta. L’evento organizzato con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale è come al solito a titolo gratuito, per consentire a tutti gli appassionati della noble art, giovani e meno giovani, di venire a sostenere i beniamini locali.