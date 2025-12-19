MONTEROTONDO MARITTIMO – «Come presidente dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere esprimo una forte preoccupazione rispetto all’impostazione del decreto attuativo della legge proposta dal ministro Calderoli sulla nuova classificazione dei Comuni montani, attualmente in discussione in Conferenza Unificata».

Così Giacomo Termine, presidente dell’Unione dei comuni Montana colline metallifere.

«La richiesta di rinvio avanzata da Anci – afferma Termine – e accolta favorevolmente dalle Regioni va nella direzione giusta, perché il testo così come oggi è formulato presenta criticità evidenti e rischia di produrre effetti profondamente penalizzanti per territori come il nostro, che vivono quotidianamente condizioni di marginalità, fragilità infrastrutturale e difficoltà nel garantire servizi essenziali ai cittadini».

«La scelta di ridurre drasticamente il numero dei Comuni montani, basandosi quasi esclusivamente su parametri tecnici di altimetria e pendenza, non restituisce la realtà concreta delle aree interne. In questo modo si rischia di escludere Comuni che, pur non rientrando rigidamente nei criteri fissati, affrontano le stesse problematiche di isolamento, spopolamento e costi elevati per l’erogazione dei servizi pubblici».

«Per l’area delle Colline Metallifere le conseguenze sarebbero particolarmente gravi: meno risorse per lo sviluppo locale, per la sanità territoriale, per la scuola, per la manutenzione del territorio e per il sostegno alle attività economiche tradizionali, dall’agricoltura alla silvicoltura, fino alla tutela ambientale. Si tratta di un rischio concreto di indebolimento di politiche che negli anni hanno rappresentato un argine allo spopolamento e alla perdita di coesione sociale».

«La montagna non può essere definita solo da una soglia altimetrica. È fatta di distanze, viabilità complessa, carenza di servizi, fragilità demografiche e sociali. Ignorare questi elementi significa adottare una visione riduttiva che non tiene conto della vita reale delle comunità. Per questo ritengo indispensabile un confronto vero e approfondito, che coinvolga direttamente i Comuni e le Unioni montane nella definizione dei criteri, affinché la classificazione e la distribuzione delle risorse siano davvero eque e coerenti con gli obiettivi dichiarati della legge: contrastare lo spopolamento e garantire pari diritti ai cittadini che vivono nelle aree montane».

«Rivolgo infine un appello a tutti i parlamentari, senza distinzioni di schieramento, sia di centrodestra che di centrosinistra, affinché si oppongano a un’impostazione che rischia di colpire indiscriminatamente i territori più fragili del Paese. La tutela delle aree montane e interne non deve diventare terreno di contrapposizione politica, ma rappresentare un impegno comune nell’interesse delle comunità locali e della coesione territoriale nazionale. Bisogna sostenere con determinazione il lavoro di Anci – conclude Termine – e delle Regioni affinché si arrivi a una norma più giusta, capace di riconoscere davvero le specificità e le difficoltà dei territori montani».