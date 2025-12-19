GROSSETO – Ciceroni per un giorno: i ragazzi delle due terze del Liceo classico hanno accolto i visitatori e fatto da guida all’interno del museo archeologico di Grosseto. Gli studenti hanno illustrato la mostra “Rex Rusellarum e la nascita di Roselle: le tombe principesche di Sassi grossi”.

Il progetto Fsl orientamento in collaborazione con il Maam e supervisionato dalla professoressa Francesca Maggi, prevedeva un periodo di formazione da parte delle archeologhe del museo e una preparazione in proprio sulla base delle indicazioni ricevute, in un sabato a distanza di pochi giorni si sono trasformati in “Ciceroni per un giorno”.

«I ragazzi, superando le insicurezze e il timore di parlare davanti al nutrito gruppo di familiari e amici, hanno rivelato un grande interesse per le varie questioni inerenti la mostra e per questo ritrovamento importante così vicino alla nostra città» conclude la scuola.