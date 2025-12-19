SCANSANO – Si è svolta nei giorni scorsi a Scansano la consueta cena di fine anno della Racchetta Alta Maremma, un appuntamento ormai tradizionale che precede le festività natalizie e rappresenta un momento di incontro, convivialità e condivisione per tutti i volontari dell’associazione.

Circa quaranta i volontari che hanno preso parte alla cena, 70 coloro che fanno parte della racchetta. La serata è stata un’occasione di relax dopo un anno intenso di attività e impegno sul territorio. Pur avendo la propria sede operativa a Grosseto, in via del Pollino, la sezione ha scelto di ritrovarsi a Scansano, rafforzando così il legame con l’intero territorio maremmano in cui opera quotidianamente.

La cena di Natale rappresenta un momento importante per fare un bilancio dell’anno che si avvia alla conclusione, scambiarsi gli auguri e rinnovare lo spirito di squadra che contraddistingue i volontari della Racchetta Alta Maremma, sempre pronti a mettersi al servizio della comunità con dedizione e senso di responsabilità.