GROSSETO – Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande aiuto concreto per decine di animali in difficoltà. È questo lo spirito della raccolta alimentare nazionale per cani e gatti che farà tappa anche a Grosseto sabato 20 dicembre, grazie all’impegno della delegazione Balzoo di Grosseto, Banco italiano zoologico.

L’iniziativa andrà avanti per tutta la giornata, dalle ore 9 fino alla chiusura dei negozi, presso i punti vendita Arcaplanet del centro commerciale Maremà e dell’Aurelia Antica.

I volontari Balzoo saranno presenti per raccogliere alimenti per cani e gatti destinati a rifugi, colonie feline e persone in difficoltà del territorio grossetano, che ogni giorno si prendono cura di animali spesso abbandonati o salvati da situazioni di emergenza. Un supporto fondamentale soprattutto nel periodo natalizio, quando il fabbisogno di cibo aumenta e le risorse scarseggiano.

«Con un piccolo gesto – come l’acquisto di una confezione di crocchette o cibo umido – è possibile donare tanti pasti e regalare un Natale migliore agli animali meno fortunati», spiegano i volontari. La raccolta rappresenta anche un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul valore della solidarietà, del volontariato e della tutela degli animali.

La partecipazione è semplice: durante la propria spesa nei negozi aderenti, sarà possibile acquistare prodotti da donare e consegnarli direttamente ai volontari presenti all’ingresso.