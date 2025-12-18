SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha avviato ufficialmente il percorso di formazione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo, strumenti fondamentali per delineare le future scelte di sviluppo e di governo del territorio comunale. Con determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2025 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte, progetti o apporti collaborativi da parte di soggetti pubblici e privati.

L’iniziativa si inserisce all’interno del procedimento avviato dalla giunta comunale e rappresenta un passaggio centrale del programma di informazione e partecipazione, volto a favorire il coinvolgimento attivo della comunità locale nella definizione degli indirizzi strategici della nuova pianificazione urbanistica. Attraverso questo avviso l’Amministrazione comunale intende raccogliere contributi utili a costruire strumenti aggiornati, sostenibili e coerenti con le esigenze del territorio.

«La partecipazione è un elemento essenziale per una pianificazione efficace e condivisa – sottolineano il sindaco Francesca Travison e l’assessore all’Urbanistica, Cesare Spinelli –, il contributo di cittadini, professionisti, associazioni e imprese arricchisce il percorso di definizione del nuovo Piano strutturale e del nuovo Piano operativo, rendendoli maggiormente rispondenti ai bisogni della comunità».

Le proposte presentate avranno valore consultivo e non vincolante, ma costituiranno un importante supporto conoscitivo per l’elaborazione dei contenuti dei futuri strumenti urbanistici. I contributi dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le azioni individuati nei documenti di avvio del procedimento.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro e non oltre il 30 gennaio 2026, esclusivamente in formato digitale, tramite pec all’indirizzo [email protected]. Il testo integrale dell’avviso e tutta la documentazione di riferimento sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Scarlino.