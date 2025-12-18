GROSSETO – Si rinnova il legame che unisce il reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia e la Lega italiana Fibrosi cistica toscana Odv.

Nei giorni scorsi il presidente della sezione grossetana, Pasqualino Casaburi e i componenti dell’associazione, sono stati accolti dalla direttrice del reparto Susanna Falorni, dal direttore della Terapia intensiva neonatale di Grosseto Marcello De Filippo, dal personale infermieristico e da Andrea Serafini in rappresentanza del direzione medica di presidio.

Anche quest’anno l’associazione ha portato in dono dei panettoni ai piccoli ricoverati del reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia. «Si rinnova simbolicamente un impegno congiunto con la Lega Fibrosi cistica – dichiara la dottoressa Susanna Falorni – per il continuo miglioramento delle cure a partire dall’età infantile. L’ospedale e l’associazione sono in collegamento, celebrano la campagna nazionale annualmente e grazie all’ambulatorio sono in contatto con i centri di riferimento regionali del Meyer e di Careggi».