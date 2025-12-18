GROSSETO – Commozione, silenzio e occhi lucidi hanno accompagnato questa mattina la cerimonia di piantumazione dell’albero in memoria di Aurora Bellini, la studentessa del Polo Tecnologico Manetti Porciatti scomparsa tragicamente nove mesi fa durante una gita di istruzione. L’iniziativa si è svolta nel giardino della scuola Manetti Porciatti alla Cittadella dello studente, alla presenza della famiglia, dei compagni di scuola, degli insegnanti e della dirigenza scolastica.

Era il 18 marzo, nella notte tra il 17 e il 18, quando Aurora perse prematuramente la vita a soli 19 anni mentre si trovava a bordo della nave che avrebbe dovuto condurla con la sua classe in Sicilia. Una tragedia che ha segnato in modo profondo l’intera comunità scolastica e la città.

L’albero, donato dalla famiglia, una jacaranda, è stato messo a dimora nel cortile della scuola come simbolo di vita e memoria. Sulla targa si legge una dedica: “Questo albero cresce verso il cielo, come Aurora vive in ogni nostro giorno. Ogni ramo racconta un ricordo, ogni foglia porta con sé il suo sorriso.”

I genitori

Davanti all’albero, gli studenti hanno voluto collocare una panchina viola, il colore preferito di Aurora. Viola sarà anche il colore delle infiorescenze dell’albero, una scelta che – come ha spiegato il padre Paolo – nasce dal desiderio di sentirla ancora vicina. «Abbiamo scelto questa pianta perché fiorisce dei colori che piacevano a lei. Così è come se fosse ancora qui. La scuola ci è stata molto vicina, così come tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo», ha detto visibilmente commosso.

Parole commosse anche dalla mamma Erika: «Grazie a tutti. Come ha detto la mia amica Laura Sardi, Aurora è qui con tutti noi e continua a vivere davvero, in ogni gesto, in qualsiasi cosa. Sarà sempre così».

La scuola

Durante la cerimonia è intervenuto anche il dirigente scolastico del Polo Manetti Porciatti, Angelo Costarella, che ha ricordato come la scuola abbia cercato fin da subito di trasformare il dolore in memoria condivisa. «Nove mesi fa ci ha lasciato Aurora ed è stata una tragedia per tutti noi. Dopo abbiamo voluto ricordarla con il murales che accoglie chiunque entri nella sede. Oggi siamo qui, su iniziativa della famiglia, e questo è un gesto di grande valore».

Molto intenso anche l’intervento di una docente, Maria Pia Betti, che ha sottolineato come la perdita di Aurora abbia spezzato la normalità e costretto la scuola a confrontarsi con un’assenza impossibile da spiegare. «La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una comunità di persone. Il dolore non scompare, cambia forma: diventa memoria, silenzio, presenza». L’albero, ha aggiunto, rappresenta «radici che affondano nel tempo e rami che guardano al futuro».

Quella di oggi non è stata solo una commemorazione, ma un momento di condivisione profonda, in cui studenti e adulti si sono ritrovati uniti nel ricordo di Aurora. Un ricordo che continuerà a crescere, stagione dopo stagione, tra i rami di un albero che parla di lei e che, nel cuore della scuola, ne custodirà per sempre il sorriso.

–

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)