GROSSETO – Meno di un mese alla sentitissima 6 ore della Maremma, gara di ultramaratona targata Uisp e Avis, memorial Walter Baldini, organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia e Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è in programma sulle mura di Grosseto domenica 18 gennaio 2026. Il percorso spettacolare che toccherà i sei bastioni delle mura Medicee di Grosseto, è diventato in poco tempo uno dei tracciati più belli e interessanti in circolazione. Un percorso di chilometri 1,757 non velocissimo ma pieno di storia, con musicisti a fare da cornice in uno scenario davvero unico.

Come nelle altre precedenti edizioni è prevista anche la staffetta sei per un’ora, con squadre di sei atleti che si contenderanno la vittoria dopo aver corso un’ora a testa. Il record della manifestazione è detenuto dallo spagnolo Ivan Lopez Penalba, che lo realizzò nell’edizione 2022 percorrendo 82 chilometri e 420 metri, per un totale di 51 giri. Anno scorso la vittoria in campo maschile andò per la terza volta di fila al “Corazziere” David Colgan, che finì la sua sei ore a poco dal record: gli mancarono solo 362 metri. In campo femminile fu la volta di Ilaria Bergalio ex primatista italiana della 100 chilometri che si impose con il chilometraggio di 73 chilometri e 654 metri. Il record tra le donne è della riminese Federica Moroni, che due edizioni fa si fermò dopo 79 chilometri e 516 metri.