GROSSETO – Arriva Natale e quest’anno per celebrarlo in musica, a pochi giorni dal 25 dicembre, esce la nuova canzona del Conte Max Venturacci. Si chiama “Natale Regghe” e come ci ha abituato ormai da anni, Conte Max oltre a cantarci gli auguri con un ritmo reggae ci regala anche un video con tanta Maremma dentro: dalla spiaggia alla pineta fino alle luce di Natale di Grosseto. Un inno al divertimento, alla spensieratezza delle feste, ai brindisi e agli auguri.

Nel video come sempre c’è la partecipazione straordinaria di “Tore”, spalla irrinunciabile per il Conte Max che torno a firmare un inedito nella sua terra.