GROSSETO – I gruppi del vicinato di Grosseto hanno dato vita ad una nuova applicazione per le segnalazioni, rivolta a coordinatori e vice coordinatori dei 26 gruppi dislocati sul territorio comunale, che avranno così a disposizione uno strumento per raccogliere, anche ai fini della statistica, le diverse criticità riscontrate sul territorio di propria competenza.

L’app “cdvgr – buon vicinato 2026” è stata creata da un team del CdV Braccagni-Montepescali-Versegge, attraverso il coordinatore Loreno Baroni ed il suo vice Luigi Busoni. “Il software è sperimentale, sarà testato ed ottimizzato per un periodo di 90 giorni a far data dal 18 dicembre – ha dichiarato il coordinatore del gruppo di Braccagni Montepescali Versegge Loreno Baroni, durante la riunione di presentazione dell’applicazione .- Si tratta di un progetto che sarà poi sottoposto, dopo i 90 giorni previsti per lo svolgimento dei vari test, all’eventuale approvazione da parte del Comune e dell’Associazione controllo del vicinato. All’incontro ha presenziato anche l’assessore all’ambiente del Comune, Erika Vanelli, che ha apprezzato molto il lavoro svolto dal Team del gruppo CdV di Braccagni”.

Nei giorni scorsi inoltre, lo storico gruppo CdV di via Roma ha cambiato coordinatore, Gabriele Montagnani, per sopraggiunti impegni lavorativi fuori provincia, dopo sette anni di ininterrotta attività come punto di riferimento per gli aderenti del cdv via Roma. Lascia l’incarico ad Ilaria Perazzin, 49 anni, laureata in Giurisprudenza. “Il coordinamento Cdv di Grosseto rivolge particolari ringraziamenti a Gabriele per il lavoro svolto con grande dedizione sin dalla nascita del gruppo; ad Ilaria un grosso in bocca al lupo per il prosieguo del suo incarico”.

Sono stati inoltre nominati vice-coordinatori: Donatella Dori, Mariadele Guerreschi, Michele Benelli, Gianluca Galgani.

“Assumo con grande piacere da oggi il ruolo di coordinatore del gruppo controllo del vicinato di via Roma, succedendo al primo ed unico coordinatore Gabriele Montagnani che ringrazio per l’incessante impegno profuso verso questo importante progetto – ha dichiarato Ilaria Perazzin durante la recente riunione del coordinamento del CdV di via Roma -. Il mio compito sarà quello di fare da filtro e da Ponte tra le segnalazioni degli aderenti e le forze dell’ordine. Confido nella collaborazione di tutte/i gli aderenti per contribuire a mantenere il nostro quartiere sicuro e vivibile”.