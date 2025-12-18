ORBETELLO – Ieri sera Albinia è tornata indietro di qualche decennio. I ragazzi della classe 1975 hanno festeggiato i loro 50 anni ritrovandosi nel paese che li ha visti crescere, quando le generazioni erano numerose e le strade brulicavano di voci, biciclette e motorini. Erano anni in cui i ragazzi erano tanti, le piazze sempre piene e le amicizie nascevano e si consolidavano giorno dopo giorno, senza bisogno di appuntamenti o messaggi.

Molti di loro oggi vivono lontano, ma per questa occasione speciale hanno percorso chilometri: dall’Emilia, dalla Romagna, dal Lazio, da mezza Toscana. Un viaggio fatto più con il cuore che con le ruote, per tornare a sentirsi parte di un gruppo che il tempo e la vita non sono riusciti a cancellare. Alcuni non si vedevano davvero da oltre trent’anni, eppure è bastato poco per riconoscersi, tra un sorriso, un abbraccio e qualche ricordo riaffiorato all’improvviso.

È stata una serata carica di nostalgia e calore, fatta di racconti, risate e memoria condivisa. Un modo semplice ma autentico per ritrovarsi, per celebrare non solo un compleanno importante, ma anche un’epoca in cui crescere insieme significava appartenere davvero a un paese e a una generazione che, ancora oggi, sa ritrovarsi.