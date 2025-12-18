GROSSETO – Il giorno 11 dicembre alla biblioteca Chelliana si è svolta la presentazione ufficiale del progetto triennale “S.T.O.R.I.A – Sportelli Territoriali per l’Orientamento, l’Integrazione e l’Accoglienza”.

Il progetto, che vede come capofila Coeso SdS Grosseto in partenariato con l’Isis Leopoldo II di Lorena, mira a potenziare i servizi territoriali per i cittadini di Paesi terzi, facilitandone l’accesso e garantendo risposte personalizzate. L’iniziativa si concentra sul rafforzamento della governance e della rete territoriale e sulla formazione degli operatori. Un punto cardine è il rafforzamento del servizio informativo tramite l’attivazione di sportelli di prossimità in contesti strategici come le scuole partner e le aree periferiche.

A tal proposito, è stato sottolineato il ruolo importante dell’istituto partner, l’Isis Leopoldo II di Lorena, che funge da punto strategico di accoglienza ospitando lo sportello Info.Immigrati, gestito dall’azienda Simurg per Coeso SdS e aperto una volta al mese. Questo presidio, che rientra nella strategia del progetto di estendere e potenziare la funzione degli sportelli informativi sul territorio dà risposte concrete a diverse problematiche inerenti, fra l’altro, al diritto allo studio, al riconoscimento dei titoli e al soggiorno.

L’evento ha visto la premiazione del Concorso di Idee a cui hanno partecipato gli studenti dell’indirizzo “Accoglienza Turistica” realizzando il logo ufficiale del progetto. Il primo premio è andato a “L’Albero del Mondo”di Alice Guarnieri. L’immagine, che raffigura un albero dalla forma umana con le braccia sollevate a sostenere il mondo, è stata scelta per la sua capacità di rappresentare visivamente i concetti di connessione, supporto e crescita condivisa.

Al secondo e terzo posto si sono classificati Daniel Petru Lungu e Emy Pichler-Anita Pezzi. Ai ragazzi sono stati assegnati in premio buoni viaggio e dispositivi informatici. Gli studenti continueranno a collaborare con il Coeso per curare la comunicazione e la disseminazione delle attività.