GROSSETO – È stato presentato ufficialmente il nuovo gruppo consiliare “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – Maie – Centro Popolare”, che entra a far parte del Consiglio comunale di Grosseto. All’incontro hanno partecipato i consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli, che assumerà il ruolo di capogruppo, e Alfiero Pieraccini, l’assessore comunale all’Istruzione Angela Amante, il commissario provinciale di Noi Moderati Daniele Brogi, il segretario provinciale Udc Gianluigi Ferrara e la nuova coordinatrice comunale di Noi Moderati Chiara Vazzano. A moderare la conferenza è stato Andrea Ulmi, già capolista per Noi Moderati–Civici per Tomasi alle ultime elezioni regionali.

Sul futuro politico di Noi Moderati a livello locale sia Andrea Ulmi che Alfiero Pieraccini hanno messo in evidenza che «mentre a livello nazionale siamo la quarta gamba del centrodestra, a livello locale dove ci sono sensibilità particolari e dove nascono dei raggruppamenti civici dove sono più importanti le persone che i simboli di partito, siamo con chi ci troveremo più d’accordo».

Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale e capogruppo, ha spiegato le ragioni della sua adesione: «La mia scelta nasce dalla volontà di rafforzare un impegno amministrativo fondato sulla moderazione, sul senso delle istituzioni e sulla centralità della persona. Da civico mi riconosco nelle sigle che compongono questa nuova compagine consiliare e nel Ppe che le racchiude, perché ne condivido i valori cristiano democratici. Sociale, sport, giovani e lavoro saranno le priorità della mia azione: Grosseto ha bisogno di politiche concrete e inclusive, capaci di dare risposte alle famiglie e alle nuove generazioni».

Sulla stessa linea Alfiero Pieraccini, consigliere comunale: «Ho scelto questo progetto perché credo nella necessità di un centro moderato e responsabile, capace di unire e non di dividere. Il nostro impegno sarà quello di dare risposte ai cittadini con pragmatismo e serietà, valorizzando il lavoro quotidiano in Consiglio comunale. Vogliamo essere il gruppo del fare, vicino alle persone e ai loro bisogni».

Angela Amante, assessore comunale all’Istruzione, ha motivato la sua iscrizione a Noi Moderati: «Credo in un centro che non urli ma lavori, la stessa filosofia che guida il mio assessorato, rivolto ai giovani e al futuro. Metterò la mia esperienza al servizio del partito con attenzione all’istruzione, alle pari opportunità e alle politiche giovanili, per costruire insieme un gruppo del fare e degli obiettivi raggiunti».

Per Daniele Brogi, commissario provinciale di Noi Moderati, la nascita del gruppo consiliare rappresenta «un passo importante all’interno di un percorso di crescita già avviato in altri comuni della provincia. Non ci saranno scadenze elettorali locali prima di un anno e mezzo e questo ci permetterà di organizzarci con metodo, consolidando la presenza sul territorio e preparando una squadra forte e radicata».

Gianluigi Ferrara, segretario provinciale Udc, ha sottolineato la sintonia tra le forze politiche coinvolte: «La collaborazione tra Noi Moderati e Udc è naturale, perché condividiamo valori e obiettivi. Insieme possiamo costruire un centro forte e responsabile, capace di incidere nella vita amministrativa della città. Vogliamo rafforzare la presenza sul territorio dialogando con le realtà civiche e associative, traducendo le parole in azioni concrete e risultati misurabili».

La nuova coordinatrice comunale di Noi Moderati, Chiara Vazzano, ha ringraziato il partito per la fiducia: «Grosseto ha bisogno di uno scatto in avanti e Noi Moderati vuole essere protagonista di questa fase, con idee concrete e capacità di costruire insieme. Lavoreremo per rafforzare il radicamento sul territorio e per dare voce a chi crede nella buona politica, quella che ascolta e propone soluzioni».