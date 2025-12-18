GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 18 dicembre 2025

Ariete vivace: ma oggi servi di più con l’ascolto.

Toro costante: vai avanti con solidità.

Gemelli geniale: nuove idee in arrivo.

Cancro riflessivo: ma oggi più aperto del solito.

Leone ambizioso: ma oggi eviti i confronti diretti.

Vergine organizzata: sai mettere ordine anche nel caos.

Bilancia armoniosa: tutto fila liscio con te.

Scorpione silenzioso: ma pieno di intuizioni.

Sagittario frizzante: giornata dinamica.

Capricorno deciso: ma più empatico del solito.

Acquario, segno del giorno, sarà originale, lucido, libero: oggi hai una visione che sorprende tutti.

Consiglio escursione: passeggia sul lungomare di Talamone: vento, mare e orizzonte ti ispirano nuove rotte.

Pesci romantico: ma oggi più lucido nei rapporti.