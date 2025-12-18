GROSSETO – Un addio per il settore tecnico del Grifone. “L’US Grosseto 1912 – ha diramato la società – comunica che Emilio Dierna, responsabile del settore giovanile, lascia il Grifone per proseguire la propria attività con i colori della Viterbese. Il settore giovanile biancorosso resta affidato all’altro responsabile Massimo Ombronelli, che continuerà a garantire continuità organizzativa e tecnica nel percorso di crescita dei giovani atleti. La società desidera ringraziare Emilio Dierna per il lavoro svolto nel corso di questa stagione, contraddistinto da grande senso di responsabilità, professionalità e serietà, sia in campo sia nel delicato ruolo di coordinamento e organizzazione del settore giovanile. A Emilio vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e personale, con l’auspicio di raggiungere nuovi e importanti traguardi. In bocca al lupo!” (foto Us Grosseto 1912).

Notizie anche dall’infermeria. “Il calciatore Filippo Bellini – recita un nuovo comunicato della società maremmana – è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico per la riduzione della lesione completa del legamento crociato anteriore e del corno posteriore del menisco esterno. L’operazione è stata eseguita presso la Clinica Porta Sole di Perugia dal dottor Giuseppe De Angelis, consulente chirurgo ortopedico della società biancorossa, ed è perfettamente riuscita. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso di recupero e riabilitazione, che verrà seguito passo dopo passo dallo staff medico e tecnico del club. I tempi di recupero stimati sono di circa cinque mesi, salvo diverse indicazioni nel corso della fase riabilitativa.

La società, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutta la famiglia di US Grosseto 1912 si stringono attorno a Filippo, augurandogli una pronta e completa guarigione e un rapido ritorno in campo”.