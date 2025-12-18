GROSSETO – Chiusura dell’anno sportivo da applausi per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno con i campionati nazionali silver tenutisi a Rimini. In questa edizione invernale le 22 ginnaste grossetane, insieme a centinaia di colleghe, si sono cimentate nelle varie categorie, tornando a caso con un medagliere ricco di soddisfazioni. Nello specifico la società ha conquistato otto medaglie individuali tra cui due titoli nazionali individuali, tre secondi posti e tre bronzi nella classifica assoluta. In queste specifiche competizioni la classifica finale è data dalla somma delle due prove sostenute, imponendo alle ginnaste di portare a termine due gare su due senza errori.

Nella categoria LB3 base la piccola Maria Gisella Gaggioli, di appena 10 anni, conquista il suo primo titolo italiano individuale con due gare perfette, mentre nella categoria LD 3 base senior 1 Naike Venturi, ginnasta di 18 anni, si laurea campionessa italiana. Nella stessa categoria, ma nelle allieve 3, Perla Girelli ottiene il suo primo piazzamento nazionale salendo sul 2 gradino del podio.

Primo piazzamento individuale nazionale anche per Ede de Santis di appena 9 anni che vince la medaglia d’argento nella categoria LB3 base allieve 1. Nel livello più alto del programma silver, cioè la categoria eccellenza, Greta Burgassi, all’ esordio in questo campionato , conquista il secondo posto nella specialità della trave. 3 le medaglie di bronzo conquistate dalle ginnaste della polisportiva

Nella categoria LD3 avanzato Petra Parmesani e Alessia Lori, entrambe all’esordio in questa categoria, salgono sul terzo gradino del podio nelle rispettive categorie di età, allieve 5 e junior 1.

Medaglia di bronzo anche per Giulia Zoppas che porta a casa il suo primo piazzamento nazionale nella categoria lb3 avanzato junior 1.

Infine, a pochi decimi dal podio si piazza Miriam di Gregorio,10 anni, anche lei al debutto nella categoria LC3 avanzato.

Ai successi della competizione individuale, si aggiungono ben 7 podi nel Duo a coppie, gara in cui, invece, la classifica è data dalla somma dei punteggi ottenuti da entrambe le ginnaste.

Chiara Minelli e Greta Burgassi vincono il titolo nazionale nella categoria LD 3 avanzato; medaglia d’argento per il duo composto da Maria Gisella Gaggioli e Gioia Greco nella categoria LB3 avanzato allieve 2 e per Giulia Lori e Daria Pezzuto nella categoria Lc3 avanzato allieve 4.

Conquistano il secondo posto Petra Parmesani e Alessia Lori nella categoria LD 3 avanzato open, mentre ottengono la medaglia di bronzo Ede de Santis e Margherita Rossi nel LB3 avanzato allieve 1, Miriam di Gregorio e Emma mori nella categoria LC3 avanzato allieve 2 e anche le ragazze più grandi Linda Zambernardi e Naike Venturi nella categoria LC3 avanzato senior 2. Ottima anche la prova delle sorelle Girelli che si piazzano al 4 posto su ben 40 squadre partecipanti nella categoria Lc3 avanzato open.

Prima di concludere, menzione d’onore per le prove sostenute anche da Martina Radiconi, Anna Capasso, Mia del Ghianda, Aurora Romiti e Viola Bentivoglio che, sebbene non siano riuscite a posizionarsi sui primi gradini del podio, hanno portato a termine un’ottima gara.

Le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi si ritengono soddisfatte dai risultati ottenuti dalle proprie allieve durante quest’ultima gara e l’anno sportivo in generale e sono cariche per le nuove sfide che le attenderanno nel 2026.