GROSSETO – Il Natale solidale della Croce Rossa comitato di Grosseto è stato un successo. Il Charity shop inaugurato lo scorso 12 dicembre all’interno del centro commerciale Aurelia Antica ha attirato numerosi visitatori che, acquistando oggetti unici, hanno contribuito a sostenere una buona causa.

“La grande dimostrazione di solidarietà che abbiamo ricevuto – Dice Stefania Ricci, presidente del comitato di Grosseto – ci conferma che la strada è quella giusta, e siamo infatti già a lavoro per organizzare altri eventi volti anche a far conoscere sempre di più l’impegno sociale del nostro comitato”.

“L’impegno dei volontari è stato massimo, sia nella fase di preparazione che in quella di presidio del negozio. In un clima caldo e accogliente, i visitatori hanno potuto scegliere tra le offerte proposte oggettistica per la casa, composizioni floreali e decorazioni natalizie. Questo anche grazie alla generosità di tante aziende locali che, donando i loro prodotti di alta qualità, hanno contribuito ad ampliare l’offerta e la scelta della merceologia proposta”.

“Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito all’eccellente riuscita dell’evento: donatori, volontari e tutti coloro che con un dono hanno aiutato il prossimo“, conclude Ricci.

Il CRIstmas shop della Croce Rossa sarà aperto ancora nel weekend, per gli ultimi regali natalizi.