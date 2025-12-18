GROSSETO – Trovarsi di fronte l’auto, contromano, non è stato piacevole per un nostro lettore che non nega la paura avuta questa mattina, alle 7.30, quando, all’altezza di Roselle, si è visto venire incontro un’automobile che percorreva la superstrada sulla corsia sbagliata.

Probabilmente l’automobilista aveva preso la quattro corsie a Grosseto centro, e invece che andare verso nord si era diretto a sud, nel verso opposto di marcia.

Il nostro lettore ha chiamato la Polizia stradale che si è subito attivata, ma l’auto in senso contrario, resasi conto dell’errore, è probabilmente uscita a Grosseto est, tanto che gli agenti non l’hanno trovata. Fortunatamente non ci sono stati feriti o incidenti.